Costa avisa ‘geringonça’: “governação não pode ser sacrificada ao eleitoralismo”

O secretário-geral do PS frisou hoje que quer manter os parceiros de solução governativa, mas avisou que no último ano de legislatura não pode deitar abaixo o que foi conquistado e que o orçamento precisa de continuidade.

“Tenho a certeza de que todos partem para esta negociação do [Orçamento do Estado para 2019] com o mesmo espírito construtivo. Não será seguramente por ser ano de eleições que vamos sacrificar a boa governação ao eleitoralismo. Não vai ser seguramente por ser o último ano da legislatura que vamos pôr em causa tudo aquilo que conquistámos duramente ao longo dos três últimos três anos”, advertiu António Costa.

António Costa assumiu esta posição sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2019 no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, que decorreram nos distritos de Évora e Beja, numa sessão que decorreu no concelho de Moura, junto à barragem do Alqueva.