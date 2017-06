Cosmonauta Mikhail Kornienko em Coimbra

No dia 13 de julho, Mikhail Kornienko está em Coimbra, no Departamento de Física da Universidade de Coimbra, pelas 14h30, para a palestra “Como Ser Astronauta”. O Cosmonauta vai falar sobre a sua profissão e as suas experiências no Espaço.

Ensinar como ser um astronauta e estimular negócios inspirados no Espaço são os desafios lançados pelas iniciativas Escola de Astronautas e Coimbra Space Summer School, promovidas pela Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes.

A Escola de Verão – Como ser Astronauta

Esta iniciativa é dirigida a 40 alunos do ensino secundário com curiosidade em saber como tornar-se um astronauta e em descobrir como é a vida no Espaço.

A iniciativa Escola de Verão – Como ser Astronauta é uma organização conjunta do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, do Observatório Geofísico e Astronómico da UC, do IPN e do LIP Coimbra, e tem o apoio da Embaixada da Rússia em Portugal e da Agência “Rossotrudnichestvo”.

O programa provisório já está disponível e a pré-inscrição pode ser feita através do e-mail escola.astronautas@lip.pt.

A escola será dividida em módulos, cada um correspondendo a um domínio do processo de seleção de astronautas: fisiologia, experiência de voo, línguas estrangeiras, formação académica, técnica e científica, psicologia, habilidade para trabalhos de construção e de reparação e atividades físicas. No âmbito do módulo da formação técnica e científica, são colocados em contacto alunos e empresas nacionais com ligação ao setor espacial.

Coimbra Space Summer School, de 13 a 15 de julho

Simultaneamente, o Instituto Pedro Nunes e o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra estão à procura de ideias que tragam tecnologia do Espaço para o dia-a-dia da Terra. O desafio é lançado pela Coimbra Space Summer School a jovens investigadores, estudantes e empreendedores que, durante três dias, de 13 a 15 de julho, terão a oportunidade de criar uma proposta de negócio em torno do Espaço.

O objetivo é aproveitar conhecimento, tecnologias e recursos gerados nas missões espaciais e nas atividades científicas de exploração do Espaço para criar soluções inovadoras para áreas como cidades inteligentes, transportes, turismo e lazer, saúde e bem-estar, agricultura e ambiente.

A Coimbra Space Summer School, de participação gratuita, decorre nas instalações do Observatório Geofísico e Astronómico da UC e conta com colaboração da Incubadora de Empresas da Agência Espacial Europeia em Portugal (ESA BIC Portugal). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em grupo ou individualmente.

A 2 de março de 2016, Mikhail Kornienko foi notícia mundial. Após 340 dias consecutivos a bordo da Estação Espacial Internacional, o cosmonauta russo regressou à Terra depois da segunda mais longa estadia de um ser humano no Espaço. A missão “Um ano no Espaço”(NASA/Roscosmos) pretendeu compreender melhor os efeitos das viagens espaciais no organismo humano, um estudo essencial para a preparação de jornadas mais longas, como as futuras missões a Marte, que devem durar entre dois e três anos.