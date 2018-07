Corveta João Roby reforça contingente da Madeira para busca e salvamento marítimo

A corveta João Roby vai reforçar, a partir desta sexta-feira, o contingente da Marinha, na Madeira, para situações de busca e salvamento marítimo.

A chegada da corveta João Roby vai permitir ao Comando da Zona Marítima da Madeira dar outro tipo de resposta na fiscalização marítima, no apoio à Protecção Civil em cenários de calamidade ou catástrofes naturais e ainda operações em contexto de mar.

A colaboração com a Autoridade Marítima Nacional no “transporte de material e pessoal” para as Ilhas Selvagens e na rendição de vigilantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, será outra das tarefas da corveta João Roby.