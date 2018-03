Corticeira Amorim e móveis em parceria para ganhar mercado no Brasil

A Corticeira Amorim, a empresa de mobiliário Epoca e a marca ‘Capital Europeia do Móvel’, promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, estabeleceram uma parceria com os ‘designers’ brasileiros Irmãos Campana, para explorar as oportunidades de negócio destas duas fileiras tradicionais de negócio português no mercado do Brasil.

“Alicerçada no sucesso dos três anos anteriores, a iniciativa é organizada pelo Consulado Geral de Portugal em S. Paulo”, explica um comunicado da Corticeira Amorim.

Segundo este documento, “no âmbito deste projeto, os Irmãos Campana foram desafiados a reinventar e transformar materiais nobres característicos de Portugal”.