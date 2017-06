Corticeira Amorim aposta na moldação de cortiça em 3D

A Corticeira Amorim estabeleceu uma parceria com empresas suecas, detentoras de uma longa experiência na indústria do mobiliário e em técnicas de moldação para madeira, que permite à líder mundial do setor entrar numa nova área de negócio, a moldação em 3D.

“A inovação contemplou o desenvolvimento de um novo compósito de cortiça e a adaptação das próprias técnicas de moldação para que, pela primeira vez, se recorra a tecnologia de moldação em 3D para processar industrialmente a cortiça”, explica um comunicado da Corticeira Amorim.

Para Carlos de Jesus, diretor de ‘marketing e comunicação da Corticeira Amorim, “o lançamento de uma área de moldação 3D em cortiça é possível pela incessante vontade da Corticeira Amorim de criar, de forma continuada, novas aplicações de maior valor para o mercado.”