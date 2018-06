Cortes no POSEI terão “consequências profundamente negativas” para as Regiões Autónomas, afirma PCP

Depois do anúncio da União Europeia da sua intenção em cortar em 3,9% os apoios às regiões ultraperiféricas o deputados europeus do PCP demonstraram a sua insatisfação por esta medida e que a redução no Programa de Opções Específicas para fazer face ao Ajustamento e Insularidade (POSEI) vai ter consequências profundamente negativas tanto para a Madeira como para os Açores.

Os eurodeputados dizem que estes anunciado corte no POSEI junta-se também aos da política de coesão e na Política Agrícola Comum. Esta redução, consideram os comunistas, “é inaceitável” acusando a União Europeia de estar “cada vez mais afastadas” das necessidades dos Estados Membros que enfrentam maiores dificuldades.

“Importa sublinhar que o corte anunciado, de 106,2 milhões para 102,1 milhões de euros, para os Açores e para a Madeira é apresentado a preços correntes. Ou seja, na realidade, a preços constantes ajustados pela inflação, estes cortes são na realidade muito maiores”, denunciam.