Cortar relações com o Qatar? Dubai pode ficar às escuras

O gás natural do Qatar continua a fluir normalmente para os Emirados Árabes Unidos e Omã através de um ‘pipeline’, sem nenhuma indicação de que o fornecimento será cortado, noticiou a agência Bloomberg. A nação liderada pelo Emir Tamim bin Hamad Al Thani tem o terceiro maior depósito de gás do mundo e envia cerca de dois mil milhões de pés cúbicos por dia através de um tubo de 364 quilómetros.

A Dolphin Energy, a operadora desta ligação, é uma ‘joint venture’ entre a Mubadala Investment Co., que detém uma participação de 51%, e a Occidental Petroleum Corp. e Total SA, cada uma com uma participação de 24,5%. A autoridade dos portos de petróleo dos Emirados restringiu os seus navios de navegarem para o Qatar. E, ao mesmo tempo, impediu que os navios com bandeira do país vizinho entrasse nos seus portos.

O petroleiro Apollo Dream, que transporta cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto está atualmente ancorado no porto de Ras Tanura, na Arábia Saudita. Isto depois de ter sido carregado em Doha e quando se dirigia para Abu Dhabi. Outro portos marítimos dos Emirados, incluindo o Jebel Ali, o maior terminal de contentores da região, e o de Fujairah, estão a proibir as entradas ou as partidas de todos os navios que viajarem para o Qatar.