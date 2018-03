Correntes do CDS-Madeira negoceiam futura liderança

O CDS-Madeira está num momento de viragem, após o anúncio de não recandidatura do atual líder, Lopes da Fonseca. Ao que o Económico Madeira apurou junto de fontes do partido, têm decorrido conversas entre as diferentes correntes internas, de modo a que a futura liderança seja o mais consensual possível, evitando o cenário de luta interna a que se assistiu recentemente no PS-Madeira.

Ao que o Económico Madeira apurou, o congresso dos democratas-cristãos madeirenses deverá ter lugar antes das férias de verão, ou seja, até agosto, de modo a que a nova liderança possa assumir funções na reentré.

Rui Barreto (à direita na foto) e José Manuel Rodrigues (à esquerda) são os nomes mais falados nos bastidores como sendo os mais fortes candidatos à liderança. Segundo várias fontes, nas últimas semanas têm decorrido contactos entre os potenciais candidatos e figuras com peso no partido.