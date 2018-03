Correios ficam 4,5% mais caros na próxima semana

Os CTT – Correios de Portugal vão aumentar os preços dos seus serviços em 4,5%, em média, a partir de 2 de abril, anunciou a empresa.

Esta atualização no preçário, que corresponde a “uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 4,5%”, foi definida em conformidade com os Critérios de Fixação de Preços do Serviço Postal Universal definidos pela Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações.

Em comunicado, o operador postal português refere que a atualização se enquadra na política tarifária da empresa para 2018 e “corresponde a uma variação média anual dos preços de 4,1%, refletindo também o efeito da atualização dos preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade”.