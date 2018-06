Correios de Cabo Verde alargam taxa de entrega para todas as compras on-line

Cipriano Carvalho explica que a cobrança de entrega de compras on-line sempre existiu no âmbito das normas internacionais da UPU (União Postal Universal – Agência Internacional que regula actividade postal em todo o Mundo).

“Sempre se cobrou uma taxa de 50 escudos para a entrega de encomendas com peso superior a 300 gramas. Entretanto, deliberamos no sentido de se alargar esta tarifa para todas as encomendas de compras on-line, sem restrição”, disse Cipriano Carvalho, explicando que o objectivo é de melhor a qualidade da entrega, nomeadamente suprindo a questão da demora na fila de espera para se levantar um objecto.

De acordo com este responsável tem-se registado alguma reclamação a respeito da cobrança desta taxa, mas ela é “natural e legítima”, disse, lembrando ainda que se trata de um “um valor irrisório” se se levar em conta a qualidade do serviço prestado.