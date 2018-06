Coreia do Sul e Estados Unidos vão anunciar suspensão de ensaios militares de larga escala

A Coreia do Sul e os Estados Unidos devem anunciar a suspensão de ensaios militares de larga escala ainda esta semana, mas que estes podem ser restabelecidos caso a Coreia do Norte não mantenha a sua promessa de desnuclearização, avança a Reuters.

De acordo com uma fonte governamental, diz a Yonhap, esta suspensão vai abranger apenas exercícios de maior escala e não treinos militares de rotina.

Isto junta-se à vontade demonstrada pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, de flexibilizar a pressão sobre a Coreia do Norte se as suas intenções relativamente à desnuclearização forem reais.