Coreia do Norte já devolveu 200 restos mortais de militares norte-americanos aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que a Coreia do Norte já devolveu os restos mortais de 200 soldados norte-americanos, que morreram na Guerra da Coreia. Este era um dos compromissos assumidos entre os Washington e Pyongyang na cimeira histórica, que juntou os dois líderes mundiais em Singapura há uma semana.

“Recuperamos os restos mortais dos nossos grandes heróis caídos em batalha e, de facto, já foram devolvidos 200 soldados às suas famílias”, afirmou Donald Trump, num comício político em Duluth, no estado do Minnesota. “Há um ano e meio, ninguém pensou que isso fosse possível. Antes de eu ser eleito, todos supunham que caminhávamos para a guerra”, acrescentou.

Donald Trump já tinha antecipado no final da última semana que os trâmites para a devolução dos restos mortais dos combatentes norte-americanos tinham começado logo após as negociações com Pyongyang, em Singapura. O republicano não esclareceu, no entanto, sobre a forma como está a decorrer o processo.