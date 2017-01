Coreia do Norte “a ferro e fogo”: Elite política descontente com Kim Jong Un

Está a crescer a expressão do descontentamento da elite norte-coreana com o líder Kim Jong Un, divulga a Reuters. O ex-vice-embaixador da Coreia do Norte em Londres, Thae Young Ho, desertou do país mais isolado da Ásia em agosto de 2016 e não se tem inibido de tecer considerações sobre a governação na Coreia do Norte.

“Quando Kim Jong Un chegou ao poder, eu estava esperançoso de que ele gostaria de tomar decisões razoáveis e racionais para salvar a Coreia do Norte da pobreza, mas depressa desesperei ao vê-lo a purgar funcionários sem que existissem motivos justos”, alegou Thae durante uma conferência de imprensa estrangeira hoje, citado pela Reuters.

O ex-vice-embaixador que vive atualmente com a mulher e os filhos em Londres, disse que a “discordância de base ou críticas ao regime, até aqui, recentemente impensável, é cada vez mais frequente”, tendo sido esta mesma discordância que também o levou a abandonar o cargo.