Coreia do Norte dispara quatro mísseis no Mar de Leste

A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira de manhã quatro mísseis que se acredita serem antinavio, de acordo com informações reveladas por Seul e Tóquio. Os mísseis terão sido lançados a partir da cidade costeira de Wonsan, no sudeste do país, percorrendo cerca de 200 quilómetros antes de caíram no Mar do Leste, em Zona Económica Exclusiva japonesa.

Em comunicado, as Forças Armadas sul-coreanas confirmam que “a Coreia do Norte disparou vários projéteis não identificados, assumidos como mísseis antinavio, esta manhã, nas proximidades de Wonsan, província de Gangwon”. A informação foi também corroborada pelo Governo japonês.

Os lançamentos acontecem uma semana depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter anunciado novas sanções contra Pyongyang por manter o seu programa balístico e nuclear.