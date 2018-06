Coreia do Norte: dentro do país mais fechado do mundo

Estão separados pela idade, motivações e experiência profissional, mas a opinião é unânime na hora de descrever o cenário que encontraram em Pyongyang: lojas vazias, cortes de energia constantes e escassez de alimentos. Ainda assim, não se vêem mendigos nas ruas. A imagem de prosperidade que a Coreia do Norte procura transmitir aos estrangeiros que visitam o país contrasta com aquilo que é o cenário real norte-coreano. “Tudo parece uma encenação”, diz o antigo embaixador português residente em Pequim e acreditado na Coreia do Norte. Na próxima terça-feira, dia 12 de junho, os Estados Unidos esperam que não haja nenhum “golpe de teatro”. Depois da cimeira entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter sido cancelada, tudo leva a crer que o encontro histórico irá mesmo acontecer em Singapura, podendo abrir caminho a uma maior abertura aos Estados Unidos – o mesmo país que há meses atrás ameaçavam com um ataque nuclear fatal.

O antigo embaixador José Manuel Duarte de Jesus deslocou-se por três vezes à Coreia do Norte, na década de 90, para representar os interesses de Portugal no país. Em entrevista ao ‘Jornal Económico’, o embaixador recorda que, na época, Portugal e a Coreia do Norte eram duas nações bastante próximas, fruto do relacionamento amistoso entre o marechal Costa Gomes e o então presidente da Coreia do Norte, Kim Il-sung. Além disso, José Manuel Duarte afirma que haviam duas razões que explicavam a proximidade entre os dois países: “Portugal desempenhava um papel particular, no sentido em que era o único que tinha relações com a UE e, como tinha vivido recentemente o 25 de abril, beneficiava de uma certa independência em relação aos blocos”. Aos olhos da Coreia do Norte, a UE era um ator internacional emergente, capaz de superar o poderio das grandes potências mundiais, e Portugal era a chave para chegar até esse mercado.

A nível interno, as dificuldades eram notórias. José Manuel Duarte de Jesus conta que durante o tempo em que esteve na Coreia do Norte em serviço teve a oportunidade de andar mais de 200 quilómetros entre Pyongyang e Panmunjeom, na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, sem ver nenhum carro e à noite as luzes nas ruas eram apagadas para poupar energia. Durante a sua estadia, jantou apenas em hotéis, que diz terem sido criados exclusivamente para estrangeiros, para dar uma falsa imagem de desenvolvimento. As poucas lojas que encontrou encontravam-se, na sua maioria, vazias e a autoestrada que liga a capital à fronteira com a Coreia do Norte está toda ela cerca com arame farpado. “Dá a impressão de se tratar de uma prisão de luxo”, afirma o embaixador.