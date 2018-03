Coreia do Norte ameaça retaliar exercícios militares dos EUA

A Coreia do Norte ameaçou este sábado retaliações caso os Estados Unidos mantenham o plano de realizar exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Através da agência noticiosa oficial norte-coreana, o regime de Pyongyang anunciou que não vai implorar para negociar com Washington.

“Se os EUA finalmente realizarem exercícios militares conjuntos enquanto mantêm sanções contra a RPDC [República Popular Democrática da Coreia], a RPDC irá contrariar os EUA usando os seus próprios meios de contra-ataque e os EUA terão de assumir responsabilidades pelas consequências subsequentes”, referiu a a agência oficial de notícias da Coreia do Norte, KCNA, citada pela Reuters.

Os Estados Unidos deverão iniciar exercícios conjuntos no início de abril, segundo informações confirmadas esta semana por um dos conselheiros de segurança presidencial da Coreia do Sul. No entanto, o regime norte-coreano considera que os exercicios prejudicariam os esforços de reconciliação na península coreana.