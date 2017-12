Corda da roupa solidária regressa à Avenida da Liberdade este Natal

A iniciativa é do movimento Heat the Street e chama-se ‘A corda mais quente, Lisboa’. Esta sexta-feira, 22 de novembro, entre as 17 horas e a meia-noite, vai haver uma corda na Avenida da Liberdade, entre o Hard Rock Cafe (antigo cinema Condes) e a Rua das Pretas, para os lisboetas pendurarem peças de roupa que já não utilizam.

“Venha pendurar um agasalho seu para aquecer quem mais precisa”, refere o Heat the Street, na página do evento no Facebook. “Casacos, camisolas, calças, mantas e/ou acessórios para mulher, homem e criança poderão ser pendurados nos 300 metros de Corda e ser livremente recolhidos por quem deles mais precisa”.

O movimento adianta que os agasalhos que não forem retirados da corda durante esta ação, serão recolhidos pela Associação de Intervenção Comunitária Crescer e distribuídos por pessoas que deles necessitem.