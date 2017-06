Corbyn falha ‘high five’ com colega de partido e anima redes sociais

O período pós-eleições é rico em reações de líderes mundiais, última contagem de votos, discursos, vídeos e fotografias das celebrações. No entanto, há geralmentos momentos ainda mais hilariantes que acabam por ficar na memória – e nas redes sociais – de muita gente.

As últimas eleições no Reino Unido não são exceção e proporcionaram uma peripécia com o ‘pouco’ derrotado da noite de ontem: Jeremy Corbyn. O líder dos tories está a animar a Internet pelo falhanço num high five com uma colega do partido e dirigir a mão para o peito de Emily Thornberry.

Não fuma, não bebe e garante não ter vícios. Apenas sonhos e a determinação necessária para levar o Brexit a bom porto. A somar votos junto das camadas mais jovens, Jeremy Corbyn não chegou a tornar-se o maior pesadelo de Theresa May nas eleições gerais desta quinta-feira.

As eleições britânicas deram uma vitória frágil do Partido Conservador, que perdeu pelo menos 12 deputados em comparação com as eleições de 2015. Quanto ao Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, garantiu 261 lugares (com 40%dos votos) na nova composição da Câmara dos Comuns, o que representa uma subida de 29 lugares face à última ida às urnas.