A Coopérnico está a proceder a um aumento de capital social de 150 mil euros para passar a comercializar energias renováveis em todo o país.

Se concretizar este objetivo, a Coopérnico será a primeira cooperativa de energias renováveis a entrar no mercado da comercialização de energia em todo o território de Portugal Continental.

“Entre julho e setembro deste ano, a Coopérnico pretende iniciar a sua atividade nesta área”, assume um comunicado da cooperativa.

“Investir no capital social da Coopérnico é apoiar uma organização que é de todos e que, passo a passo, com segurança e responsabilidade, procura concretizar o novo modelo energético sustentável, onde cada um de nós pode ser um agente de mudança. Tendo já angariado mais de 725 mil euros em projetos de produção de energia renovável, estamos confiantes que com o contributo dos nossos membros conseguiremos o reforço de capital necessário que nos permita atingir esse objetivo”, defende Nuno Brito Jorge, fundador e presidente da Coopérnico.

Não foi possível apurar o valor do capital social atual da Coopérnico.