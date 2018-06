Convento de Santa Clara entra em concurso para concessão a privados

O Convento de Santa Clara, em Vila do Conde, é o sétimo edifício patrimonial do Estado que entra em fase de concurso público para a sua concessão a empresários privados de hotelaria, restauração e turismo.

O concurso público arrancou a 28 de maio, ao abrigo do programa Revive, e os investidores interessados têm agora 90 dias para se candidatarem.

Segundo um comunicado do Ministério da Economia, “o Convento de Santa Clara foi fundado há 700 anos, em 1318, por D. Afonso Sanches e D. Teresa Martins, com o objetivo de acolher senhoras da nobreza com poucos recursos, tendo sido doado, no ano seguinte, à Ordem de Santa Clara”.