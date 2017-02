A controversa inspiração de Donald Trump

Não é propriamente uma revolução na decoração da Casa Branca, mas também não é mera cosmética decidida por quem está a ocupar a residência: mal chegou à sua nova morada, Donald Trump mandou colocar na Sala Oval, onde tudo acontece, um quadro que representa Andrew Jackson, o sétimo presidente da federação (1829-1837). A pintura não tem nada de especial – Ralph Earl, o autor, não nasceu para figurar nos grandes compêndios de arte –, mas o mistério resolveu-se quando o novo presidente elogiou a postura do seu antecessor: era um duro, habituado às batalhas que escreveram a geografia do grande oeste americano (e do sul também), de verbo fácil com os seus companheiros de armas, disposto a motivar pelo berro, a ganhar pela astúcia e a trucidar os que ousavam fazer-lhe frente.

Os analistas norte-americanos saltaram de contentamento: ali estava, numa das paredes da sala oval mais famosa do mundo, a representação daquilo que mais se aproxima com o mentor da filosofia política de Donald Trump. Mas, afinal de contas, quem foi Andrew Jackson? Basicamente, alguém que quase conseguiu acabar com os índios americanos, numa altura em que os novos colonos (que só tinham ganho a independência há pouco mais de três décadas) decidiram que todos os outros não eram bem-vindos aos territórios acabados de conquistar, ou em vias disso.

Alguma semelhança entre Jackson e Trump? Alguma semelhança entre índios e muçulmanos? Bom, convenhamos que não: os índios já estavam na América quando os colonos lá chegaram, ninguém andou a construir muros para que eles não avançassem para leste, nem ninguém tratou de os expulsar do novo país. Foram dizimados, por via da famosa Indian Removal, uma lei que obrigou à deslocalização em massa de indígenas para paragens desconhecidas e que acabou por resultar na morte de muitos (muitíssimos) deles.

E, contudo, há semelhanças – que os analistas têm vindo a evidenciar: para que Andrew Jackson tivesse feito o que quis fazer – uma espécie de solução final para os índios – entrou em litígio profundo com os restantes poderes do país, nomeadamente com o Supremo Tribunal de Justiça. E quando percebeu que tinha contra ele as leis que os seus antecessores tinham assinado, Jackson quis fazer uma coisa simples: mudar a Constituição Federal.

Alguma semelhança entre Jackson e Trump? Alguma semelhança entre índios e muçulmanos? Bom, convenhamos que sim: uma das maiores irritações do actual presidente reside no facto de a Justiça norte-americana estar a colocar em causa a sua decisão de bloquear a entrada no país de cidadãos oriundos de sete nações muçulmanas, de engendrar entraves à recepção de refugiados e de pretender que esses refugiados, para serem aceites, sejam cristãos. Trump chegou mesmo a dizer algures nesta semana que, se suceder alguma coisa nos Estados Unidos – supõe-se que se esteja a referir a um atentado terrorista –, a responsabilidade é das autoridades judiciais que ousaram ir contra uma decisão sua.

Por definição, o populismo dá-se mal com a diversidade de pontos de vista. Por definição, Trump é um populista. E é por isso que, agarrando no exemplo de Andrew Jackson, os analistas norte-americanos temem que o próximo inimigo de Trump venha a ser, precisamente, a Constituição – que, entre outros aborrecimentos que causa ao presidente, diz que todas as religiões devem ser tratadas por igual pelas instituições do Estado.

No meio das histórias de liberdade e grandeza que cumulam a história dos Estados Unidos, Andrew Jackson está do lado errado: saqueou os vizinhos do sul pela guerra (na altura, esses vizinhos eram a Espanha), atirou (ou ajudou fortemente a atirar) um povo inteiro para um gueto irrespirável e tentou tirar do seu caminho aqueles que lhe faziam frente – por muito que a razão, ou pelo menos a vontade da maioria, estivesse com eles. Lá mais para diante se verá se as semelhanças entre Jackson e Trump acabam ou não por aqui.