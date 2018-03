O controlo da costa portuguesa é feito a partir do Convento do Carmo, onde funciona a Unidade de Controlo Costeiro (UCC).

Esta unidade, e a respetiva missão, vai ser visitada hoje pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, a partir das 10 horas, com a finalidade de conhecer a UCC e respetiva missão.

O programa inclui uma visita ao Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO), à UCC e ao Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), onde lhe serão apresentados os meios da unidade.

A UCC é a unidade especializada responsável pelo cumprimento da missão da GNR em toda a extensão da costa e no mar territorial, com competências específicas de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões Autónomas.

Compete à UCC, ainda, gerir e operar o SIVICC, distribuído ao longo da orla marítima.