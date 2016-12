Contribuintes vão pagar solução para lesados do BES? “Pode haver algum pequeno custo”, reconhece Marcelo

Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a solução apresentada não é “a solução ideal”, mas “diminui a situação de sofrimento e de penosidade” dos lesados do BES, e representa “um compromisso do Governo que é cumprido”.

Quanto a um eventual impacto no défice, o chefe de Estado disse que, “para já, sendo um veículo privado, não se coloca o problema de ir ao défice deste ano ou do próximo ano”.

Mais a prazo, “se houver custo para os contribuintes”, no seu entender, “como é uma realidade extraordinária, pode não ser considerada pela Comissão Europeia para efeitos de défice excessivo”.