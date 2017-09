Contratos sem termo são a nova regra do Lidl Portugal

Em território português há 22 anos e com mais de 5.800 mil colaboradores, o Lidl Portugal reconhece que a estabilidade e as condições de trabalho dos funcionários não se tratam de um custo, mas sim de um investimento na sustentabilidade do negócio e, por isso, todos os novos contratos de trabalho na alemã, a operar em Portugal, passaram a ser sem termo.

Mas existem exceções. Serão consideradas como contratos a termo todas as situações pontuais, como a substituição devido à ausência prolongada ou o reforço em picos de trabalho sazonais.

Além disto, o Lidl visa também criar cerca de 850 novos postos de trabalho ao longo deste ano, apostando assim no desenvolvimento das condições de trabalho do seus funcionários.