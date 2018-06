Contratos verbais chegam esta sexta-feira a lojas e cafés

Lojas, cafés, lavandarias de hotel e até a indústria dos gelados vão começar a ser abrangidos pelos contratos de muito curta duração. De acordo com o “Jornal de Negócios”, até agora, esta medida só era aplicada nas áreas do turismo e agricultura, mas na proposta apresentada ao Parlamento o Governo vai estendê-la aos restantes setores.

Anteriormente, este tipo de contratos duravam 15 dias, mas agora prolongam-se até aos 35 dias, permanecendo o limite de 70 dias anuais com o mesmo empregador.

Os contratos de muito curta duração não precisam de ser escritos e com a economia a ser movida pelo turismo, o Governo espera que esta medida tenha impacto em todas as áreas de atividade. É obrigatória a comunicação à segurança social.

O Governo acredita que esta contrapartida no acordo da concertação social não vai criar precariedade.

No próximo mês de julho começam a ser discutidas no Parlamento as medidas propostas pelo Governo, para as alterações ao Código do Trabalho, entre quais se destacam a redução dos contratos a termos, alargamento dos contratos de curta duração e o adiamento do fim de banco de horas a nível individual.