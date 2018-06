Contratos de água do Funchal passam para Loja do Munícipe e em breve podem ser efetuados online

A partir de segunda-feira os contratos de fornecimento de água da autarquia do Funchal passam a ser efetuados em exclusivo na Loja do Munícipe em vez da loja do cidadão e em breve podem ser efectuados online.

Esta medida faz parte da reestruturação que está a ser feita nos serviços de atendimento clarifica o Município. Na loja do cidadão ficam disponíveis os serviços de cobrança de água bem como o pagamento de outros serviços camarários.

Em estudo está também a possibilidade de se poder contratar o fornecimento de água, no Funchal, por via online. Esta medida visa, explica a autarquia, tornar todo o processo de contratação deste serviço mais célere.