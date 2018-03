Contas da Associação Mutualista aprovadas com 445 votos a favor e 20 contra

Tomás Correia falava à saída da Assembleia Geral da Associação Mutualista, quando disse que as contas foram aprovadas por larga maioria dos associados presentes. “Foram 440 a 445 votos a favor e 20 votos contra”, disse o presidente da Mutualista.

A Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio acaba de aprovar, por uma maioria de 96,6%, as contas individuais da associação referentes ao exercício de 2017, as quais apresentaram um resultado líquido positivo de 587,5 milhões de euros.

A reunião decorreu na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, “tendo contado com a participação dos associados, que votaram favoravelmente, por larga maioria de 96,6%, os 5 pontos que constavam da agenda de trabalho: deliberação sobre o Relatório e Contas Consolidadas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao Exercício de 2016, deliberação sobre o Relatório e Contas Individuais e Parecer do Conselho Fiscal referente ao Exercício de 2017, deliberação sobre as propostas de aplicação de resultados, apreciação do Relatório da Atividade do Conselho Geral, relativo ao Exercício de 2017 e apreciação do Relatório da Atividade da Comissão de Vencimentos, relativo ao Exercício de 2017”, lê-se no comunicado.

Os associados presentes foram em número inferior a 500.

Tomás Correia referiu no final da reunião que “ao serem aprovadas as contas, a Associação Mutualista Montepio sai do ciclo de crise mais preparada do que estava no período que a antecedeu, com rácios de capital que lhe conferem solidez e confiança para o futuro”.

Questionado pela SIC sobre as críticas do associado Eugénio Rosa, Tomás Correia disse “tive oportunidade de o esclarecer na Assembleia, bem como o responsável do auditor KPMG” isto depois de ter dito que não lhe reconhecia “conhecimentos técnicos à altura”. “Tenho a paciência quase evangélica de o ouvir”, disse.

Sobre a entrada da Santa Casa, disse que o Conselho Geral da Associação Mutualista deliberou, há cerca de 15 dias, que nós poderíamos ceder até 2% da CEMG a instituições da economia social, onde se insere a Santa Casa. “Mas a decisão é da Santa Casa”.