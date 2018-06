Contact centers: mais de um terço dos colaboradores tem formação superior

Mais de um terço dos colaboradores de contact centers possui formação ao nível do ensino superior, um número que subiu de 32%, em 2016, para 37%, em 2017. A maioria dos colaboradores (57%) possui formação ao nível do ensino secundário e apenas 6% tem o ensino básico. É possível concluir esta informação a partir do “Estudo de Caracterização e Benchmarking” da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O estudo, realizado pela KPMG, com o objetivo de dar a conhecer a realidade do setor e compreender a tendência de evolução de cada um dos seus aspetos mais marcantes foi apresentado hoje, no Centro de Congressos do Estoril, na 14ª edição da Conferência Internacional da APCC, subordinada ao tema “Contact Centers Challenge: What we are and what we’ll be”.

Segundo o documento, cerca de 50% dos colaboradores de Contact Center trabalha em regime de contrato a termo, seguido de 32% de colaboradores que têm contrato sem termo e de apenas 5% que se encontra em situação de trabalho temporário.