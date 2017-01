Conta da luz: portugueses vão pagar 112 milhões à indústria este ano

Os consumidores portugueses vão pagar 112 milhões de euros em 2017 na fatura da eletricidade relativos a subsídios a grandes indústrias, de acordo com as contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O valor diz respeito ao serviço de interruptibilidade que é atribuído a cerca de 50 grandes empresas.

A ERSE chamou à atenção para estas remunerações anuais, que estão a ser revistas pelo Governo, em declarações ao jornal Público. O serviço de interruptibilidade é uma forma de garantir a segurança do abastecimento de eletricidade e prevenir um apagão em caso de emergência no sistema.

Isto significa que se houver risco de sobrecarga do sistema elétrico, os grandes consumidores comprometem-se em reduzir os consumos para não comprometer o fornecimento de luz. No entanto, nunca foi dada ordem de redução do consumo desde que a remuneração começou a ser atribuída. Só no ano passado, o conjunto de empresas recebeu cerca de 102 milhões.