Consumo: como as lojas de moda sofreram com a crise

Já não é preciso aguardar ansiosamente por aquelas duas alturas do ano em que a loja com o produto de desejo coloca a etiqueta “Saldos”. Hoje, proliferam as promoções e a maioria do comércio vive verdadeiras “guerras” de descontos. Contudo, a combinação desta política – que tanto jeito dá ao bolso do consumidor -com a queda das vendas em consequência da crise está a ter consequências nas lojas de moda.

O jornal Expansion aponta a Blanco como um exemplo das cadeias que mais sofreu com este impacto. A empresa está com graves dificuldades financeiras, segundo o jornal espanhol, e fechou 102 lojas em Espanha. Em 2014, já tinha sofrido um reforço de capital pelo grupo Alhokair Arábia.

Também, a empresa galega Caramelo, detida pelo grupo Inveravante, fechou portas, deixando 169 trabalhadores espanhóis desempregados. A Promod é outro exemplo da diminuição dos lucros das cadeias de pronto-a-vestir. O grupo francês encerrou quase metade das lojas em Espanha e rescindiu contrato com 132 dos seus 400 trabalhadores em território espanhol.