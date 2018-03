Consumidores voltam a ficar mais confiantes em março

Os consumidores portugueses voltaram a ficar mais confiantes em março, segundo os dados divulgados esta terça-feira, 27 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), devido ao impulso de todas as componentes de atividade, sobretudo as perspetivas relativas à evolução da poupança e do desemprego.

A previsão do INE, publicada esta manhã no relatório ‘Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores’, adianta que o indicador de confiança dos consumidores subiu em março, depois de ter estabilizado em fevereiro. De acordo com o organismo de estatística português, também o indicador de clima económico subiu este mês, depois de se ter mantido estável nos dois meses.

Em termos de segmentos, no mês corrente, os indicadores de confiança diminuíram na indústria transformadora, no comércio e nos serviços, mas aumentaram na construção e obras públicas. A subida deste ramo contraria as quedas registadas nos três meses anteriores. “A recuperação do indicador refletiu o contributo positivo de ambas as componentes, perspetivas de emprego e opiniões sobre a carteira de encomendas”, justifica o documento do INE.

Consumer confidence and economic climate indicators increase https://t.co/UIRbtjgPD1 — INE Portugal (@pt_INE) March 27, 2018

Os ‘Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores’ inserem-se no Programa Europeu de Produção de Inquéritos Qualitativos da responsabilidade da Comissão Europeia.

Notícia atualizada às 9h50