Consultório fiscal: que benefícios fiscais tem um casal com três filhos?

Que incentivos há para os carros que as famílias têm?

A Lei n.º 68/2015, de 8 de Julho, veio alterar o Código de Imposto sobre Veículos introduzindo um benefício para famílias numerosas. Desde 1 de janeiro de 2016, as famílias com agregados familiares que comprovadamente tenham mais de três dependentes a cargo ou que tenham três dependentes a cargo em que dois deles tenham idade inferior a 8 anos, podem usufruir de um desconto no montante do Imposto sobre Veículos. Ao adquirir um automóvel ligeiros de passageiros com lotação superior a cinco lugares — os comumente conhecidos como monovolumes — as famílias beneficiam de uma isenção correspondente a 50% do montante de Imposto sobre Veículos.

Como é que podem poupar no IRS? Majoração de 5% na dedução à colecta

Doutro passo, em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), também existem regras próprias para famílias numerosas. Desde logo em termos de dedução à colecta, as famílias com três ou mais dependentes beneficiam de uma majoração de 5% no limite da dedução à colecta a efetuar por cada dependente.

E na casa? Quantos mais dependentes maior dedução

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a legislação prevê que as Câmaras possam determinar uma redução da taxa do imposto municipal para famílias que destinem o imóvel objeto de imposto a habitação própria e permanente do agregado familiar. A referida dedução é fixa, sendo de 20,00 euros para situações com 1 dependente a cargo, 40,00 euros com dois dependentes a cargo e 70,00 euros com três ou mais dependentes a cargo. Atualmente, segundo a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, existem 225 autarquias a praticar a referida redução.

De que formam beneficiam no preço da água?