Consultora imobiliária KW duplicou o volume de vendas em Portugal em 2017

A empresa de formação e consultoria especializada no ramo de mediação imobiliária Keller Williams (KW) registou um volume de vendas de 1.200 milhões de euros, em 2017. De acordo com um comunicado da KW, o número de imóveis vendidos em Portugal foi o dobro do que em 2016, o que levou a um rendimento extraordinário de mais de 1 milhão de euros para os associados.

A KW Portugal aumentou também, no ano passado, o número de associados em 42%, contando atualmente com mais de 1500 associados distribuídos por 21 market centers (MC). O objetivo da empresa é chegar aos 2.500 associados este ano. Do total, 70% dos Market Centers tiveram uma faturação superior a 1 milhão de euros.

“Estes resultados refletem a grande capacidade da KW de fazer crescer sustentadamente os seus associados, graças à partilha de best practices e uma formação de grande proximidade que potencia a escalabilidade de todos os Associados que compõem a organização da KW”, afirmou o diretor geral da KW Portugal, Eduardo Garcia e Costa, em comunicado.