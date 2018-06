Consultor Informático é profissão com emprego

O consultor informático é responsável pela gestão do ambiente informático da empresa, ou seja, por tudo o que envolve computadores. O seu trabalho tem como objetivo contribuir para a maior eficiência e a melhoria dos resultados.

Qual a formação académica ideal para trabalhar em Consultoria Informática?

Em geral, perfis que trabalham na área de Consultoria Informática apresentam background académico nas áreas das engenharias Informática, Computação ou Electrotécnica / Eletrónica. Com o grande dinamismo do mercado tecnológico em Portugal, as empresas desta área acabam por absorver profissionais de outras áreas de formação como outras engenharias (Mecânica, Civil, Biomédica, e afins) ou até mesmo Matemática Aplicada. Apesar destes perfis não terem conhecimento funcional específico na área de IT_(Tecnologias de Informação), possuem uma ótima base lógica, essencial para profissionais desta indústria.

Onde encontramos este tipo de perfis?

Tendencialmente, estes perfis são recrutados em volume (recém licenciados) pelas grandes consultoras estratégicas ou financeiras que também possuem a vertente de IT, como por exemplo: PWC, EY, Delloite, ou especificamente por con­sul­toras da área tecnológica, como a Novabase, a Celfocus, ou a Capgemini. São empresas que apostam significativamente na formação profissional e apresentam uma clara perspetiva de progressão de carreira.

Que soft skills são valorizadas num consultor de TI?

Certamente, adaptabilidade, flexibilidade, polivalência, comunicação interpessoal e capacidade de aprendizagem são essenciais. Tratam-se de perfis que são submetidos a um contexto muito dinâmico, sendo envolvidos em diversos projetos com diferentes finalidades em clientes com necessidades completamente distintas. São perfis que têm que ter capacidade técnica, porém também têm que lidar com clientes, realmente perceber o lado do negócio e traduzir em soluções tecnológicas.

Que competências desen­vol­vem estes profissionais ao longo da carreira?

Além das competências técnicas, estes profissionais são expostos a diversos tipos de estruturas organizacionais e bebem muito conhecimento de diversas realidades distintas. Este tipo de exposição proporciona aos profissionais uma visão muito ampla do tecido empresarial e uma capacidade interessante de analisar problemas de uma forma muito abrangente, trazendo soluções não triviais ou fora da caixa.

São também profissionais que têm que gerir muitos projetos de grande complexidade em simultâneo com prazos curtos, portanto desenvolvem a capacidade de trabalhar em ambientes de alta pressão sem impactar significativamente na qualidade dos resultados apresentados. Como lidam diretamente com clientes, as capacidades negociais e comerciais destes profissionais são habitualmente interessantes, apesar do background técnico. Este tipo de perfil durante a sua trajetória profissional desenvolve grande know-how e, consequentemente, valor de mercado. Portanto, após alguns anos de carreira, são candidatos habitualmente aliciados pelos clientes finais (empresas de outros segmentos como Indústria, Retalho, Energia, etc.), em função das competências desenvolvidas e do valor que potencialmente trazem às organizações, não apenas pelas valências técnicas, mas também pela capacidade de aconselhamento estratégico.