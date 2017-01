Construtoras procuram negócios na América Latina e África

As construtoras nacionais continuam à procura de oportunidades de negócio nos mercados externos, em particular na América Latina e em África.

No âmbito do projeto Rede Internacional da Construção Portuguesa – GPC | Global Portuguese Construction, em curso, a AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas promove amanhã, dia 26 de janeiro, no seu auditório, no Porto, a conferência ‘Mercados de Construção da América Latina e África’.

Esta iniciativa integra-se no ciclo de conferências que tem vindo a ser realizado por esta associação, com o objetivo de dar a conhecer as principais oportunidades internacionais para o setor, assim como os meios, instrumentos e apoios disponíveis para a implementação e consolidação da presença das empresas portuguesas de construção, no mercado externo.

O debate irá contar com a presença do presidente da AICCOPN, Manuel Reis Campos; da embaixadora da República de Cuba em Portugal, Joahna Tablada; do cônsul geral de Moçambique no Porto e zona Norte de Portugal, Afonso Chambe; da ministra da Embaixada da República do Peru em Portugal, Mercedes Gil; do representante comercial da Embaixada da República de Angola em Portugal, Amadeu Nunes; do presidente da Câmara do Comércio e Indústria Luso Peruana, Bartolomeu Noronha; e da presidente executiva da Câmara do Comércio e Indústria Luso Colombiana, Rosário Marques.

Nesta conferência da AICCOPN, estará também em análise o exercício da atividade nos países da América Latina e África, designadamente no Peru, Colômbia, Cuba, Chile, Brasil, Moçambique e Angola, contando com as participações de Maria João Veiga Gomes, diretora de Relações Institucionais e Mercados Externos da AICEP, e José Pedro Freitas, consultor da Baker Tilly.

O evento termina com uma mesa redonda, moderada por Artur Varum, diretor da AICCOPN, que dinamizará o tema da internacionalização da construção, a preparação, a prevenção de riscos e a perspetiva de oportunidades naqueles mercados.

Neste painel, intervirão Tiago Couto e Eduardo Pimentel, das representantes das associadas Gabriel Couto e Mota-Engil, e, ainda, Manuel Aroso, da consultora Aroso & Associados.

“A AICCOPN pretende, desta forma, promover e apoiar a internacionalização do tecido empresarial, potenciar a cooperação e o estabelecimento de parcerias, assentes no alargamento da Rede Internacional das Empresas do Setor, essencial para ganhar escala e, desta forma, aumentar a sua competitividade face à grande concorrência existente nos mercados externos”, destaca um comunicado da associação presidida por Reis Campos.