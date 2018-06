Construção em Portugal volta a níveis de 2007, país deve crescer 4% no setor residencial e não residencial até 2020

O setor da construção voltou em 2017 aos níveis apresentados em 2007, diz a análise da Euroconstruct. A nível europeu a perspectiva é de crescimento nesta área embora esteja ainda distante dos níveis de 2007.

A análise da Euroconstruct prevê que a nível do segmento residencial, em Portugal, se cresça acima dos 4%, entre 2018 e 2020 sendo o mesmo válido para o setor não residencial.

Nas infraestruturas o cenário é mais contido, para Portugal, mas mesmo assim, esta área deve crescer entre os 0 a 1%.

Na construção Portugal volta a níveis de 2007 e no sul da Europa foi o país que teve a recuperação mais marcante, afirma a Euroconstruct, existindo uma perspectiva muito promissora a nível do crescimento do sector nos próximos tempos, acrescenta a mesma empresa.

A área de reabilitação e renovação de específicos lidera no crescimento e a construção de infraestruturas é a área com uma melhoria mais contida.