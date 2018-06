Construção deverá crescer 2,7% na Europa em 2018. Portugal acima da média

O setor da construção crescerá 2,7% na Europa ainda em 2018, de acordo com as previsões de junho da principal rede de estimativas deste mercado, a Euroconstruct. As conjeturas de verão desta plataforma dão conta de que, no triénio 2018-2020, o crescimento neste setor vai ser mais rápido em apenas quatro países europeus dos 19 analisados: Portugal, Irlanda e Polónia (com uma subida média anual de 7,1%) e Hungria (12%).

Os países da Europa Ocidental terão um crescimento anual de 1,7%, o que coloca Portugal muito acima da média europeia. Por outro lado, em Estados-Membros da União Europeia como a Finlândia, a Alemanha e a Suécia assinalam-se tendências de estagnação ou de redução. O destaque da Euroconstruct vai assim para as nações da Europa de Leste, que terão um crescimento médio anual de 7,5%, pelo menos, nos próximos dois anos.

“O desenvolvimento económico da Europa manter-se-á sólido, o desemprego continuará a reduzir-se, as exportações crescerão, as taxas de juro manter-se-ão baixas e a confiança dos consumidores e empresários na economia continuará elevada”, antecipa o estudo.