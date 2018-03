Construção de Palácio da Justiça em Coimbra arranca nesta legislatura, diz Governo

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu hoje que o processo de construção do novo Palácio da Justiça de Coimbra vai arrancar ainda nesta legislatura.

“Seguramente, nesta legislatura, iniciaremos o processo e ficará bastante avançado”, disse hoje Francisca Van Dunem, que falava aos jornalistas após a apresentação do livro “Estudos em Comemoração dos 100 Anos do Tribunal da Relação de Coimbra”, que decorreu em Coimbra.

Questionada pela agência Lusa, a ministra da Justiça explicou que, assim que o terreno que vai acolher o novo edifício estiver pronto, a tutela vai avançar “com o projeto para a criação de uma nova instalação para algumas das valências do Tribunal de Coimbra”.

“Não ficará completo nesta legislatura”, admitiu, recordando que os procedimentos administrativos relacionados com este tipo de obras “são relativamente demorados”.

No entanto, Francisca Van Dunem espera que ainda este ano seja lançado o concurso para o projeto de arquitetura do novo edifício, que será construído próximo do atual Palácio da Justiça, situado na Rua da Sofia, na Baixa de Coimbra.

Relativamente à mudança de instalações da sede do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), a ministra referiu que estão a ser trabalhadas “algumas soluções para dificuldades internas que existem”, nomeadamente a necessidade de compra de algum equipamento para o novo espaço do INML, que vai mudar-se para o Polo III da Universidade de Coimbra.

O presidente do INML, Francisco Corte-Real, também presente na cerimónia que hoje decorreu no Tribunal da Relação de Coimbra, afirmou que espera que a mudança para as novas instalações decorra ainda durante este semestre.

“Temos perspetivado iniciar-se a transferência antes do final do semestre, com os serviços de clínica, forense e psiquiatria forense. A parte laboratorial será a última porque é o mais complexo”, explanou.