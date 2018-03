Construção: crescimento das obras concluídas abrandou no último trimestre de 2017

O ritmo de crescimento do número de edifícios concluídos em Portugal abrandou 3,6 pontos perncetuais no último trimestre do ano passado, face aos três meses imediatamente anteriores, para 19,6%, segundo os dados preliminares divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No último trimestre de 2017 foram concluídos 3,4 mil edifícios.

O número de edifícios licenciados regrediu 2,4% no período em análise, o que compara com um aumento de 7,3% no terceiro trimestre.