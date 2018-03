Construção civil volta a subir em Cabo Verde

Dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta segunda-feira, 26, indicam que a actividade no sector da construção civil em Cabo Verde aumentou no último trimestre de 2017, quando comparado com o mesmo período de 2016. Entretanto, nota-se um ligeiro decréscimo relativamente ao trimestre anterior.

“A taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil fixou-se, no 4º trimestre de 2017, em -9,2%, valor inferior em 15,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registo no trimestre anterior”, lê-se no relatório hoje divulgado pelo INE.

O documento refere ainda que no “4º trimestre de 2017, todos os grupos de materiais de construção civil contribuíram para o aumento da produção na construção civil”.