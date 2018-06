“Construam-nos cá”: Trump ameaça construtores de automóveis europeus com tarifa de 20%

Donald Trump ameaçou esta sexta-feira impor uma tarifa aduaneira de 20% nos carros europeus importados para os Estados Unidos da América (EUA) reforçando ecos de uma guerra comercial entre a União Europeia (UE) e país norte-americano, notícia a Reuters.

A ameaça surge depois de a administração de Trump ter lançado uma investigação às importações de veículos produzidos na UE por poderem constituir uma ameaça à segurança nacional dos EUA. O término do prazo é só em fevereiro de 2019 mas Wilbur Ross, secretário de estado do comércio, quer concluir a investigação entre julho ou agosto, lê-se na publicação.

No dia 11 de maio, durante uma reunião na Casa Branca, o presidente norte-americano revelou a várias construtoras de carros que iria impor tarifas entre os 20% e os 25% às importações de veículos, tendo “criticado duramente o défice comercial de carros entre os EUA e Alemanha”.

Atualmente, os EUA têm uma tarifa de 2,5% às importações de carros de passageiros produzidos na UE e uma tarifa de 25% à importação de pickups. A UE, por seu turno, aplica uma tarifa de 10% à importação de viaturas norte-americanas.

Em 2017, segundo o “Financial Times”, os EUA importaram 191 mil milhões de dólares em veículos de passageiros e camiões ligeiros, dos quais 20 mil milhões de dólares foram importações de carros da Alemanha.

Na sua conta oficial do Twitter, Donald Trump anunciou esta madrugada que “se as tarifas e barreiras aduaneiras [europeias] não foram retiradas, nós iremos impor uma tarifa aduaneira de 20% a todas as importações de veículos europeus. Construam-nos cá”.