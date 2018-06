Constálica prevê subir a faturação em 50% em 2018

A Constálica, uma das empresas do projeto ‘Portugal Steel’, prevê subir a faturação em 50% durante o presente exercício, aproximando-se dos 15 milhões de euros.

“O volume médio de negócios da Constálica nos três últimos anos foi 10 milhões de euros”, assegura um comunicado da empresa, que é detida pela ‘holding’ Marxica SGPS, que também detém a SIN Profile.

As projeções de faturação da Constálica para 2018 incluem já essa nova participada do grupo.

“A nova unidade industrial da SIN Profile, situada na Zona Industrial Monte Cavalo em Vouzela, envolveu um investimento total de 6,5 milhões de euros e prevê a criação de 16 postos de trabalho ainda este ano. Com uma área total de 5.500 metros quadrados, dos quais 3.600 metros quadrados dedicados à produção, a sua capacidade de produção rondará as 35.000 toneladas/ano”, destaca o referido comunicado.

A Sin Profile garante “revolucionar o mercado com o lançamento de um produto completamente inovador no setor”.

Na prática, trata-se de um perfil destinado à construção metálica (perfil corrugado sinusoidal) que permite utilizar chapas de menor espessura (com um máximo de três milímetros), proporcionando assim uma redução do peso e do custo face às restantes soluções disponíveis no mercado.

Segundo o comunicado da SIN Profile, “este novo modelo de perfil apresenta várias vantagens competitivas, em que se destacam a redução do peso na estrutura principal (até 50%) e a redução do custo no projeto global do cliente.

Além disso, o novo produto da SIN Profile evita a necessidade de chapas de reforços (rigidificadores, cartelas), reduzindo a matéria-prima utilizada, os custos logísticos e os desperdícios e assegurando uma maior diversidade de soluções e uma maior capacidade de otimização por projeto.

“O produto SIN Profile surge numa altura em que os mercados se encontram cada vez mais competitivos, requerendo soluções que visem a redução dos custos, sem ser pela via do esmagamento de preço, proporcionando um aumento da rentabilidade dos clientes”, explica o comunicado da empresa.

O mesmo documento sublinha que a SIN Profile, tem como objetivo autonomizar uma nova área de negócio, iniciando o fabrico deste produto inovador no mercado nacional e internacional.

De acordo com Sérgio Matos, CEO da Constálica, “o grupo completa a sua oferta com a integração deste novo produto, potenciando a venda de soluções para estrutura principal, uma vez que já é líder de mercado a nível de perfis para estrutura secundária”.

Sérgio Matos reforça que “os principais objetivos estratégicos da empresa passam por disponibilizar ao mercado um produto inovador; criar valor e crescer de forma sustentada; potenciar aos seus clientes soluções inovadoras, customizadas e com elevados padrões de qualidade e contribuir para o desenvolvimento do setor da construção metálica português no mundo”.

Criado pela CMM – Associação Portuguesa da Construção Metálica e Mista em parceria com empresas de relevo no setor da construção metálica nacional, o ‘Portugal Steel’ é um projeto que pretende fazer a promoção e divulgação do setor da construção metálica nacional, através do reconhecimento dos benefícios da construção metálica e das vantagens decorrentes de uma aposta estratégica neste setor, assim como potencializar a internacionalização da construção metálica nacional.