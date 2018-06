Conselho Nacional de Supervisores Financeiros vai promover a formação financeira no Alto do Tâmega

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e as seis autarquias da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega celebraram um acordo de cooperação para a promoção da formação financeira junto das populações das autarquias que integram esta Comunidade.

O acordo de cooperação com a Comunicado do Alto Tâmega enquadra-se no protocolo estabelecido em 2017 entre o CNSF e a CCDR-N para a promoção da formação financeira na região Norte, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira

O acordo foi assinado no dia 11 de junho, no Porto, e contempla, numa primeira fase, um programa de formação de formadores, realizado pelos supervisores financeiros e dirigido a técnicos das autarquias locais da CIM do Alto Tâmega: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.