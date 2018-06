Conselho geral da EDP considera adequada posição da administração sobre a OPA

O conselho geral e de supervisão (CGS) da EDP – Energias de Portugal considera “adequada” a posição do conselho de administração da empresa sobre a OPA anunciada pela China Three Gorges (CTG), em que considera o preço oferecido baixo, mas reconhece mérito na proposta estratégica da sociedade chinesa.

A CTG, principal acionista da EDP Energias de Portugal, anunciou a 11 de maio uma o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade do capital da empresa, oferecendo 3,26 euros por ação, segundo o anúncio preliminar registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na madrugada deste sábado, 9 de junho, o conselho de administração da EDP considera que a oferta feita pela CTG “não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das ‘utilities’ nas situações onde existiu aquisição de controlo”. Por isso, “não pode recomendar que os acionistas vendam as suas ações ao preço atualmente oferecido”.

Acrescenta, porém, que, apesar de considerar que o preço oferecido pela CTG é baixo, “constata que há mérito nas intenções estratégicas” propostas pela sociedade chinesa.

Em anexo ao mesmo relatório do conselho de administração executivo da EDP está o parecer do, que “analisou e considera adequada a opinião expressa no relatório do CAE a respeito dos planos do oferente para a EDP”.

O CGS acrescenta, que, “numa análise preliminar baseada na informação limitada fornecida pelo oferente”, considera “que os objetivos estratégicos e a afirmação das suas intenções de alcançar sustentabilidade estratégica, aprofundar e reforçar a agenda estratégica 2016-2020 da EDP e reduzir o endividamento, controlando riscos e continuando a promover a eficiência, o crescimento e o retorno do investimento, estão em consonância com os pilares fundamentais do plano estratégico da EDP”.

O CGS tem por missão acompanhar e a supervisionar a atividade do conselho de administração.

É eleito pelos acionistas, em assembleia geral, e é composto por 21 membros, “na sua maioria independentes, que preenchem os requisitos de formação e competência previstos nos estatutos e nas normas legais aplicáveis à EDP”. É presidido pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado. Cinco dos seus membros representama CTG, incluindo antigo ministro das Finanças e ex-presidente deste CGS, Eduardo Catroga.