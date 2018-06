Conselho Geral da Associação Mutualista aprova entrada das Misericórdias no Montepio

A Associação Mutualista aprovou em Conselho Geral a entrada da Santa Casa e de outras entidades da Economia Social no Montepio.

A reunião está a decorrer e aprovou a entrada das entidades da economia social, incluindo as Misericórdias, no capital do banco liderado por Carlos Tavares. O que foi aprovado foi a venda de até 2% do capital do banco às entidades da economia social.

A apresentação das propostas de aquisição de participação financeira no capital da Caixa Económica Montepio Geral, decorre amanhã sexta-feira, dia 29 de junho, às 11h30, no edifício-sede da Associação Mutualista Montepio, na Rua do Ouro em Lisboa.