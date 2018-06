Conselho Europeu vai propor a criação de centros de imigrantes fora da União

A ideia há já muito que germinava no centro da Europa: a criação de um grande campo de refugiados e imigrantes aos portões da União Europeia mas fora das suas fronteiras ganha peso em Bruxelas. O Conselho Europeu, segundo revelam vários jornais, prepara-se para apresentar esta proposta como parte do debate que os chefes de Estado e governo realizarão na próxima semana em Bruxelas.

É a primeira vez que esta iniciativa controversa para remover estrangeiros ilegais do bloco da comunidade vai além da barreira da mera discussão informal – mas para algumas entidades, nomeadamente várias ONG, a iniciativa acaba por ser bem mais uma réplica do que há já anos está a ser feito na Turquia, que propriamente uma ideia nova.

“O Conselho Europeu apoia o desenvolvimento do conceito de plataformas regionais de desembarque, em estreita cooperação com o ACNUR e a OIM (Organização Internacional para as Migrações). Essas plataformas devem permitir procedimentos rápidos para distinguir entre migrantes económicos e aqueles que necessitam de proteção internacional, de modo a reduzir o incentivo para embarcar em viagens perigosas”, diz o documento de conclusões do Conselho Europeu de junho.