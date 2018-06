Conselho Diretivo do Sporting avança com alteração aos estatutos do clube na AG de 17 de junho

O Conselho Diretivo do Sporting vai propor a alteração de três artigos dos estatutos do clube, dois sobre a renúncia de titulares de mandatos, e outro sobre a nomeação de dirigentes, na Assembleia Geral (AG) de 17 de junho, avança a Lusa.

De acordo com documento que a agência Lusa teve hoje acesso, o órgão liderado por Bruno de Carvalho, dando sequência às propostas sufragadas em reuniões magnas anteriores, avançou com as propostas de redação do n.º 3 do artigo 39.º, do 41.º e do 55.º.

No primeiro, em causa está a possibilidade de serem designados órgãos sociais transitórios, caso exista cessação de mandatos, individuais ou coletivas, que provoquem a queda do Conselho Diretivo, da Mesa da AG e do Conselho Fiscal e Disciplinar.