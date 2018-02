Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo de 30 dias na Síria

A votação da resolução para um cessar-fogo tinha sido adiada de ontem para hoje, por causa da intransigência da Rússia, membro permanente (e com poder de veto) do Conselho de Segurança da ONU. Se for respeitado, o cessar-fogo possibilitará a entrada de ajuda humanitária.

Os 15 membros (dos quais cinco permanentes e com direito de voto e 10 não permanentes) do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovaram hoje, por unanimidade, uma resolução que visa impor um cessar-fogo de 30 dias na Síria. O objetivo é permitir a entrada de “ajuda humanitária” nas zonas mais fustigadas nas últimas semanas, sobretudo em Ghouta, nos arredores de Damasco. De adiamento em adiamento até à aprovação final. Os membros do Conselho de Segurança estavam bloqueados em relação a esta matéria por causa da Rússia, membro permanente e com direito de veto, que não aceitava uma trégua que abrangesse os combatentes do Daesh. Enquanto os membros do Conselho de Segurança da ONU não conseguiam alcançar um consenso para a imposição de um cessar-fogo, a guerra prosseguiu na Síria. Nos últimos sete dias morreram mais de 500 civis, entre os quais mais de 100 crianças, vítimas de bombardeamentos do regime de Bashar al-Assad em Ghouta, visando forças rebeldes mas atingindo sobretudo a população civil síria. Continuar a ler