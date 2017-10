Conselho de Ministros aprova Programa Nacional de Reformas

O Governo aprovou o Programa Nacional de Reformas (PNR) e o Programa de Estabilidade, ambos esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. Os documentos vão ser entregues à Assembleia da República na próxima semama, a 19 de abril. Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças frisou que o PNR é um “programa rigoroso” e que assenta em medidas de recuperação de rendimentos e de melhoria de funcionamento da administração pública.

Aos jornalistas, Mário Centeno sublinhou o saldo orçamental melhorou, registando 0,9%, e que estamos perante um cenário de aceleração económica. Já o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, realçou que este programa é uma atualização do documento aprovado em 2016 e que estratégia que o Governo tinha mantém-se.

Em entrevista ao “Diário de Notícias” e à TSF, Pedro Marques adiantou que o Governo tem “um investimento de vários milhares de milhões de euros de fundos a serem mobilizados do Portugal 2020 para a execução do Programa Nacional de Reformas. Pode ultrapassar os 10 mil milhões de euros de mobilização de fundos só para reformas deste programa, reformas sempre com o horizonte de uma década”.