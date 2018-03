Administração do Metro de Lisboa ouvida no Parlamento sobre obras de expansão da rede

O Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa vai ser ouvido esta quarta-feira no Parlamento, a propósito das obras de expansão da rede de metro, que devem arrancar no próximo ano. O plano inclui a criação de duas novas estações (Estrela e Santos) para ligar o Rato e o Cais do Sodré, estando ainda em negociação a possibilidade de um outro projeto de expansão, entre São Sebastião e Campo de Ourique.

A audiência foi requerida pelo Partido Comunista Português (PCP) e Bloco de Esquerda (BE), que exigem mais pormenores sobre a expansão da rede de metropolitano de Lisboa. O Governo já avançou que as obras entre o Rato e o Cais do Sodré deve arrancar em 2019 e prevê-se que estejam concluídas em 2023. O plano será comparticipado em cerca de 70 milhões de euros por fundos comunitários e empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI).

A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas vai reunir-se também várias autarquias envolvidas para estudar a possibilidade de o projeto vir a ser ampliado. Uma das propostas em cima da mesa é o alargamento da rede entre São Sebastião e Campo de Ourique.